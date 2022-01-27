Пенза, 27 января, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Жительница Пензы в надежде получения дополнительных доходов на криптовалютной бирже перевела мошеннику более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В декабре 2021 года женщина обнаружила в интернете объявление о торговле на криптобирже. Ее заинтересовало предложение, и она решила поучаствовать в торгах. После этого она вступила в переписку с мужчиной, представившимся сотрудником брокерской организации. Он предложил вложить деньги в криптовалюту. Для этого от женщины требовалось оформить в одном из банков кредит на свое имя, а затем на все средства приобрести криптовалюту. Заявительница выполнила все указания. Кредитные деньги в сумме более 1 млн рублей она перевела на личный счет криптовалютной биржи, но вывести их обратно уже не смогла. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Волгодонска, поверив незнакомцу, взяла в кредит более 1,9 млн рублей и перевела на указанный счет.

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