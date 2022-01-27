Москва, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 27 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,94%, до 78,66 рубля. Евро теряет 1,78%, откатываясь до 87,81 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«26 января вечером на фоне нового обострения риторики вокруг Украины и ожиданий решения ФРС США по ставке спекулянтам удалось-таки ненадолго загнать котировки национальной валюты на уровень 80 рублей за доллар.

Не остановило их даже продолжающееся ралли по нефти — на первом плане были военно-политические угрозы.

Американское посольство на Украине продолжило череду страшилок, порекомендовав американским гражданам покинуть страну. Не отставали и российские политики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не стеснялся в оценках поведения оппонентов из НАТО и США, а депутаты от «Единой России» вышли с предложением начать официальные поставки вооружений в ДНР и ЛНР.

Впрочем, уже вечером, не смотря на то, что политическая ситуация не улучшилась, рубль стал интенсивно отыгрывать потери и сегодня продолжает восстановление.

Выступление главы ФРС США 26 января не подтвердило страшных прогнозов, с которыми носился рынок в последнее время — ставка оставлена без изменений, ускорения сокращения программы выкупа облигаций на баланс регулятора не планируется. Э

то поддержало оптимизм на мировых рынках и, в том числе, валюты развивающихся экономик. Впрочем, угрозы политического обострения никуда не делись, вероятно, уже на следующей неделе может произойти новая волна эскалации.

Но сейчас позитивная динамика сырьевых цен играет в пользу рубля, так что его восстановление может продолжиться», — считает эксперт.

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