Москва, 27 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,94%, до 78,66 рубля. Евро теряет 1,78%, откатываясь до 87,81 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«26 января вечером на фоне нового обострения риторики вокруг Украины и ожиданий решения ФРС США по ставке спекулянтам удалось-таки ненадолго загнать котировки национальной валюты на уровень 80 рублей за доллар.

Не остановило их даже продолжающееся ралли по нефти — на первом плане были военно-политические угрозы.

Американское посольство на Украине продолжило череду страшилок, порекомендовав американским гражданам покинуть страну. Не отставали и российские политики.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не стеснялся в оценках поведения оппонентов из НАТО и США, а депутаты от «Единой России» вышли с предложением начать официальные поставки вооружений в ДНР и ЛНР.

Впрочем, уже вечером, не смотря на то, что политическая ситуация не улучшилась, рубль стал интенсивно отыгрывать потери и сегодня продолжает восстановление.

Выступление главы ФРС США 26 января не подтвердило страшных прогнозов, с которыми носился рынок в последнее время — ставка оставлена без изменений, ускорения сокращения программы выкупа облигаций на баланс регулятора не планируется. Э

то поддержало оптимизм на мировых рынках и, в том числе, валюты развивающихся экономик. Впрочем, угрозы политического обострения никуда не делись, вероятно, уже на следующей неделе может произойти новая волна эскалации.

Но сейчас позитивная динамика сырьевых цен играет в пользу рубля, так что его восстановление может продолжиться», — считает эксперт.

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