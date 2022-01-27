Стокгольм, 27 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В стратегической игре Crusader Kings 3 появится возможность вступать в однополые браки. Об этом 27 января пишет издание Eurogamer.

Crusaderkings.com Crusader Kings 3

Необычную функцию добавят в игру уже 8 февраля 2022 года — одновременно с релизом дополнения Royal Court. Ранее геймеры уже пытались внедрить в Crusader Kings 3 возможность вступать в однополые браки при помощи модификаций, но это вызывало многочисленные программные ошибки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игра Crusader Kings 3 выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз ожидается 29 марта 2022 года.