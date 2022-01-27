Волгоград, , 16:16 — REGNUM Предприниматель из Санкт-Петербурга приобрёл в Волгограде памятник архитектуры регионального значения — заброшенный Дом культуры Волгоградского тракторного завода.

Заброшенное здание Кадр из видео автора Сергея Дехтяренко

Пятиэтажное здание площадью более 11,3 тысячи кв. метров, которое в августе 2021 года в рамках федерального закона о банкротстве продавали за 21 млн рублей, выкуплено за 7,61 млн руб. Дом культуры в стиле сталинского ампира расположен на земельном участке в 26,1 тысячи кв. метров, взятом в аренду до 2053 года, имеет все коммуникации. Покупателем стал предприниматель, который владеет рядом компаний, оказывающих услуги в сфере гостиничного бизнеса, сообщают «Новости Волгограда».

Дом культуры Волгоградского тракторного завода был построен в 1953 году по проекту архитектора Якова Корнфельда. С 1997 года здание считается памятником архитектуры регионального значения.