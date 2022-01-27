Нальчик, , 16:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в 2022 году будут благоустроены 12 общественных территорий в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Семь из них выбрали в ходе голосования сами жители республики, сообщили в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и ЖКХ региона.

Благоустройство Admpereslavl.ru

Несмотря на то что остальные пять территорий набрали меньшее число голосов при онлайн-голосовании, при содействии главы республики Казбека Кокова было решено включить их в программу благоустройства в 2022 году, в котором будет отмечаться 100-летие Кабардино-Балкарии.

Так, в текущем году будут приведены в порядок сквер у Кабардино-Балкарского государственного университета и сквер «Курортный», скверы на улицах Идарова, на пересечении улиц Мальбахова и Комарова, на проспекте Ленина и другие объекты.

«Упор сделан на обустройство большего числа общественных территорий в столице и городах численностью свыше 20 тысяч человек. Ведь именно эти места будут принимать основные праздничные мероприятия», — заявил замминистра строительства Роман Котченко.