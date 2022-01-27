Варшава, , 16:01 — REGNUM За последние сутки в Польше было задержано 14 человек, незаконно пересекавших границу республики с Белоруссией. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все 14 нелегальных иммигрантов задержаны. Среди них удалось установить граждан Сирии, Ирака, Таджикистана и Палестины», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией