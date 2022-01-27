Славянский район, Краснодарский край, 27 января 2022, 16:00 — REGNUM Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась в станице Петровской Славянского района, об этом 27 января сообщили в региональном оперативном штабе.
«В результате обильного снегопада произошло частичное обрушение кровли дома жилой блокированной застройки 1979 года постройки. Все квартиры находятся в собственности», — сообщили в оперативном штабе.
В соцсетях ранее появилось обращение жителей этого дома с просьбой оказать помощь. Люди рассказали, что, кроме кровли. Повреждены и стены, пострадали балконы и навесы, появились трещины и щели в несущих стенах.
https://www.instagram.com/p/CZOa_m1NUoc/
Власти сообщили о решении решение оказать материальную помощь — будет выплачено по 15 тыс. рублей на семью. Как уточнили в оперативном штабе, при необходимости жильцы дома могут воспользоваться пунктом временного размещения. В администрации поселения обещали предоставить строительные леса для проведения ремонта и рабочих в помощь, власти обещают помочь со стройматериалами и техникой. В пресс-службе администрации района также уточнили, что капремонт кровли и дома собственниками не проводился.