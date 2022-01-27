Славянский район, Краснодарский край, 27 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Кровля многоквартирного жилого дома обрушилась в станице Петровской Славянского района, об этом 27 января сообщили в региональном оперативном штабе.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«В результате обильного снегопада произошло частичное обрушение кровли дома жилой блокированной застройки 1979 года постройки. Все квартиры находятся в собственности», — сообщили в оперативном штабе.

В соцсетях ранее появилось обращение жителей этого дома с просьбой оказать помощь. Люди рассказали, что, кроме кровли. Повреждены и стены, пострадали балконы и навесы, появились трещины и щели в несущих стенах.

https://www.instagram.com/p/CZOa_m1NUoc/

«За помощью мы обращались к местной и к районной власти. К нам приезжали две комиссии. Сказали, что дом в аварийном состоянии, вывозите имущество, выключайте свет, газ и воду, больше мы вам помочь ничем не можем. Своими силами мы не сможем восстановить крышу и стены», — рассказывают жители дома.

Власти сообщили о решении решение оказать материальную помощь — будет выплачено по 15 тыс. рублей на семью. Как уточнили в оперативном штабе, при необходимости жильцы дома могут воспользоваться пунктом временного размещения. В администрации поселения обещали предоставить строительные леса для проведения ремонта и рабочих в помощь, власти обещают помочь со стройматериалами и техникой. В пресс-службе администрации района также уточнили, что капремонт кровли и дома собственниками не проводился.