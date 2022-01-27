27 января 2022 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter заседание парламента Великобритании, вопросы премьер-министру и призывы к его отставке.

Джейн Спай, , 18:23 — REGNUM В среду, 26 января, в парламенте прошло заседание, на котором представители оппозиционных партий задавали премьер-министру Великобритании Борису Джонсону вопросы, связанные с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдаунов, и вопросы о проведенной работе за период пандемии.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Столичная полиция и Сью Грей, которая расследует наличие ковидных ограничений на Даунинг-стрит, планируют опубликовать результаты своих расследований по вопросам вечеринок, в связи с этим журналисты продолжают писать, что судьба премьера под вопросом. В соцсетях все больше сообщений с призывами к отставке Джонсона, некоторые пользователи уверены, что его дни в позиции лидера сочтены.

«Он должен скоро уйти. Вот когда он уйдет, в стране будет огромная вечеринка», — написал @IanDavi21309449.

«Пока отчет не выпущен, он наносит еще больше ущерба своим «неуходом» с должности. То, что должно стоять в приоритете, продолжают откладывать. Бога ради, уйди уже», — прокомментировал @Ordibloke.

«Я надеялся, что Джонсон покинул Даунинг-стрит, а не просто направился в Вестминстер. Как жаль!» — отметил @RealJonEFresh.

Борис Джонсон в парламенте Великобритании Parliament.uk

«Я жду того момента, когда Джонсона выведут с Даунинг-стрит в наручниках за то, что Тори украли столько денег, за их право на нарушение закона и за то, как они не справились с борьбой с пандемией, что повлекло множество ненужных смертей», — надеется @ValueSurplus.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер на заседании задавал вопросы, касающиеся лишь нарушения правил и ограничений на Даунинг-стрит. В ответ Борис Джонсон обвинял лейбористов в наплевательском отношении к британцам, потому что консерваторы продолжают работу, а лейбористы слишком много внимания уделяют вопросу вечеринок.

Многие пользователи выразили недовольство лидером оппозиции, отметив, что он прогнулся под премьер-министра и «пляшет под его дудку».

«Если бы только Стармер не был слишком слаб для регулирования этой саги во время вопросов премьер-министру. Он ему подыгрывает, будто это сериал на обеденном перерыве», — сравнил @meadowman07.

Пользователи также не понимают, над чем работает Борис Джонсон и за что он «продолжает сражаться», потому что общественность не видит эффективного решения проблем.

«Борис Джонсон говорит, что он продолжит сражаться, я морщусь от этого. С кем, он думает, он борется? С людьми, которые пропустили похороны, с сотрудниками Национальной службы здравоохранения, которые жили вдали от своей семьи, с людьми, которые не видели своих любимых в этих душераздирающих условиях? И за что он сражается? За себя? С каждым днем только хуже», — считает @CarolineLucas.

«Премьер-министр может хоть день делать то, что я делаю? А я потом посмотрю, останутся ли у него силы и сила духа, чтобы повеселиться во время пандемии. Я работаю управляющим местного дома престарелых, я боролся за уязвимых людей, за их безопасность и здоровье, оставив свою семью», — предложил @Kedi62075584.

Станция Bond St на Оксфорд-стрит, Лондон, Великобритания, изоляция COVID-19 Kwh1050

Лидер Шотландской национальной партии в Палате общин Айан Блэкфорд также призвал Бориса Джонсона к отставке, заявив, что, вместо работы на благо британского общества, консерваторы «едят тортики».

«Каждый раз, когда премьер-министр тянет время, он отвлекает внимание от реальных проблем, с которыми сталкивается британское общество. Сокращения, выход из Европейского союза, стремительно растущая стоимость жизни — всё это приводит миллионы жителей к бедности, пока они едят тортики. Это не кратковременный кризис, и единственный выход, единственный способ вернуть доверие населения для премьер-министра — это отставка. Пора показать премьер-министру, где тут дверь», — сказал политик.

В комментариях отметили, что заседание с вопросами премьеру превратили из политики в цирковое представление.

«Так много людей шли на жертвы, пока премьер-министр и его друзья веселились. Даже сейчас, пока полиция расследует, как он нарушал собственные правила, ему кажется, что на заседании можно повеселиться», — написала @lisanandy.

«Мне все равно, кого вы поддерживаете, но слушать вопросы к премьер-министру на данный момент — в корне удручающе», — прокомментировал @MartinSLewis.

«Я не думаю, что сейчас время для шуток», — добавил @MrTeach04995001.