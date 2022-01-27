Кабул, , 15:58 — REGNUM Кабинет правящего в Афганистане правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принял решение о том, что заработная плата госслужащих в отдаленных районах страны должна выплачиваться наличными. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал 27 января в Твиттере, что решение было принято для тех государственных служащих, чьи районы не имеют доступа к банковским услугам.

Он добавил, что минфин обязан выплачивать наличными заработную плату тем государственным служащим, чью заработную плату трудно выплатить через банковские счета в отдаленных районах страны.

Ранее заработная плата ряда государственных служащих в отдаленных районах страны выплачивалась наличными руководителями ведомств.