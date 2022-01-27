Ростов-на-Дону, , 15:57 — REGNUM В Ростовской области задумались о сокращении списка мусороперерабатывающих заводов. Вместо восьми таких объектов на Дону могут построить только шесть. Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции 27 января донской губернатор Василий Голубев.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

«Те, кто вошел уже в работу, увидели, что не все складывается с объемами мусора. Уже есть предложение от операторов сократить количество МЭОК с восьми до шести, присоединив эти территории к создающимся комплексам. Но для этого предстоит построить площадки временного хранения, откуда затем мусор будет перемещаться в места переработки или утилизации», — отметил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что строительство мусороперерабатывающих заводов в Ростовской области ведётся в течение нескольких лет. Планы донских властей разнились. Первый объект — Новочеркасский МЭОК — якобы должен был начать работу в октябре 2018 года. Затем в 2018 году ожидалось завершение строительства Волгодонского комплекса (объект был введён в начале 2021 года), в 2019 году — семи предприятий.

В течение 2021 года были введены в эксплуатацию три мусороперерабатывающих завода — Волгодонский, Мясниковский и Неклиновский межмуниципальные экологическиеотходоперерабатывающие комплексы (МЭОК).

Теперь донские власти до конца 2022 года власти планируют запустить первую очередь Красносулинского комплекса. В стадии проработки — создание инфраструктуры ещё четырех предприятий — Сальского, Морозовского, Миллеровского и Новочеркасского.

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