Москва, , 15:56 — REGNUM Разница в подходах к вопросу о криптовалютах между Центробанком РФ и Минфином вызвана тем, что у этих институтов разные приоритеты, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Криптовалюта David McBee

«ЦБ РФ больше озабочен вопросами развития фондового рынка, для которого операции с криптовалютами являются конкурентом.

К тому же, в ведомстве не без оснований полагают, что регулирование деятельности криптовалютных бирж и прочих структур будет возложено именно на них.

А дело это непростое, и существуют немалые риски того, что в данной сфере произойдут злоупотребления или серьезный кризис, пострадавшие от которых будут возлагать вину именно на регулятора.

Поэтому с учетом прочих рисков и сложностей, в ЦБ предпочитают просто запретить криптовалюты. Понятно, что они никуда не исчезнут и деятельность будет осуществляться нелегально.

Но формально это не будет проблемой Центробанка, как не являются его проблемой работающие без лицензий форекс-кухни или финансовые пирамиды.

В Минфине РФ же больше озабочены вопросами сбора налогов и финансового контроля, поэтому предпочитают, чтобы хотя бы часть отрасли работала легально.

В таком варианте хотя бы часть от оборота попадет в бюджет, да и наладить отношения с криптобиржами для отслеживания транзакций будет проще.

А вот возможные потери тех, кто вложится в криптовалюты и при очередном скачке потеряет деньги, в сферу ответственности Минфина не входят, равно как и стрессы для экономики.

А они могут возникнуть в случае, если такой обвал будет носить масштабный характер», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России выступило с предложение проводить все операции с криптовалютами через российские банки. Минфин направило концепцию регулирования криптовалют в аппарат правительства РФ.

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