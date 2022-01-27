Москва,
27 января 2022, 15:56 — REGNUM Разница в подходах к вопросу о криптовалютах между Центробанком РФ и Минфином вызвана тем, что у этих институтов разные приоритеты, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.
«ЦБ РФ больше озабочен вопросами развития фондового рынка, для которого операции с криптовалютами являются конкурентом.
К тому же, в ведомстве не без оснований полагают, что регулирование деятельности криптовалютных бирж и прочих структур будет возложено именно на них.
А дело это непростое, и существуют немалые риски того, что в данной сфере произойдут злоупотребления или серьезный кризис, пострадавшие от которых будут возлагать вину именно на регулятора.
Поэтому с учетом прочих рисков и сложностей, в ЦБ предпочитают просто запретить криптовалюты. Понятно, что они никуда не исчезнут и деятельность будет осуществляться нелегально.
Но формально это не будет проблемой Центробанка, как не являются его проблемой работающие без лицензий форекс-кухни или финансовые пирамиды.
В Минфине РФ же больше озабочены вопросами сбора налогов и финансового контроля, поэтому предпочитают, чтобы хотя бы часть отрасли работала легально.
В таком варианте хотя бы часть от оборота попадет в бюджет, да и наладить отношения с криптобиржами для отслеживания транзакций будет проще.
А вот возможные потери тех, кто вложится в криптовалюты и при очередном скачке потеряет деньги, в сферу ответственности Минфина не входят, равно как и стрессы для экономики.
А они могут возникнуть в случае, если такой обвал будет носить масштабный характер», — высказал свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России выступило с предложение проводить все операции с криптовалютами через российские банки. Минфин направило концепцию регулирования криптовалют в аппарат правительства РФ.
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