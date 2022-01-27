Президент Северной Македонии посетит Софию
Скопье, 27 января, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски посетит Софию с официальным визитом. Об этом 27 января сообщает БТВ.
Как отмечено в заявлении администрации главы северомакедонского государства, в ходе своего пребывания в Болгарии он встретится со своим болгарским коллегой Руменом Радевым, премьер-министром республики Кирилом Петковым и рядом болгарских парламентариев.
Предполагается, что указанный визит состоится в конце февраля. До этого времени сторонам предстоит подготовить список тем для обсуждения на высшем уровне.
Напомним, 18 января нынешнего года премьер-министр Болгарии посетил Северную Македонию с рабочим визитом. Уже 25 января в Софию прибыла группа представителей правительства Северной Македонии во главе с премьер-министром Димитаром Ковачевски.