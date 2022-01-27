Кишинёв, , 15:55 — REGNUM Правительство Молдавии не будет просить Газпром снизить стоимость поставляемого газа в республику. Об этом сообщила в эфире «Общественного радио» премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

«Основная цель правительства — обеспечить доступ граждан к природному газу, теплу, электричеству и предоставить определенные компенсации людям с низкими доходами, чтобы они могли оплачивать счета», — сказала Гаврилица.

Он добавила, что сначала нужно «достойно» пережить зиму, а потом инициировать новые переговоры. Глава правительства также пообещала, что тарифы на газ для населения не поднимутся для тех абонентов, которые в месяц будут потреблять не более 150 кубических метров.

Напомним, молдавская сторона затянула переговоры о продлении с Газпромом контракта на поставку топлива. Из-за этого в октябре 2021 года на месяц стороны договорились о цене $820 за тыс. кубометров. После подписания новых условий цена на газ для Молдавии стала плавающей и в ноябре составила $450. На этом основании в «Молдовагаз» пересчитали тариф для населения, и он вырос в 2,4 раза. В январе 2022 года цена голубого топлива для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. кубометров.

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