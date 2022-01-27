Иерусалим, 27 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Двое израильских пограничников 27 января получили лёгкие ранения от огня бойцов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), из-за ошибки в опознании во время операции по задержанию наркоторговцев. Об этом сообщает изданиеisraelinfo.co.il.

Pixabay.com Флаг Израиля

В ночь со среды на четверг на израильско-египетской границе пограничники и военные Израиля проводили операцию по пресечению контрабанды крупной партии наркотиков. Всего за ночь было совершено девять попыток провоза наркотиков через границу.

Когда контрабандисты открыли огонь по правоохранителям, завязалась перестрелка, в ходе которой двое пограничников были случайно ранены «дружественным» огнём израильских военных.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где им была оказана помощь. Ранения квалифицированы как «лёгкие». Как сообщили в ЦАХАЛ, в настоящее время проводится расследование инцидента.

В ходе операции было изъято 400 килограмм наркотиков.

Как указывает издание, это далеко не первый случай, когда из-за ошибочной идентификации израильские военные стреляют по своим. Так, всего две недели назад два офицера подразделения «Эгоз», майор Итамар Эльхарар, 26 лет, и майор Офек Аарон, 28 лет, были убиты «дружественным огнём» на базе «Наби Муса» в Иорданской долине. После окончания учений офицеры искали похитителя оптических прицелов с базы и были убиты солдатом, который принял их за подозреваемых.