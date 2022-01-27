Прага, 27 января, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан присоединился к Чешско-сербской ассоциации взаимного сотрудничества. Об этом 27 января сообщил официальный сайт президента Чехии.

Милош Земан

«Президент Чехии этим официально высказал поддержку деятельности ассоциации в сфере развития чешско-сербских отношений, которые имеют долгие исторические традиции еще с времен первого президента Чехословакии Томаша Гаррига Масарика», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в 2021 году, во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Праге, Милош Земан извинился за участие Чехии в бомбардировках Югославии в 1999 году.