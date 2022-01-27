Минск, , 15:53 — REGNUM В ходе состоявшейся 27 января церемонии вручения государственных наград в президентском дворце Александр Лукашенко отметил белорусских пограничников, сотрудников КГБ и других силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко President.gov.by

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Лукашенко обратил внимание на то, как широко представлены среди награждённых «люди в погонах, под защитой которых государственная граница, безопасность страны и жизнь каждого из нас», сказано в официальном сообщении.

Обращаясь к ним, он сказал: «Спасибо за службу, верность и решительность в противостоянии всем внешним и внутренним угрозам».

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