Москва, 27 января, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская поделилась со своими подписчиками, что некоторые из её публикаций станут платными. Об этом она сообщила в историях личного Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Создательница курса «Марафон желаний» Елена Блиновская

«То, чем я поделюсь — очень личное, далеко не для всех», — считает Блиновская. По словам блогера, она собирается ввести платные посты в историях своего профиля. Подписка обойдётся в 10 тыс. рублей, однако Блиновская так и не уточнила, какую информацию она будет публиковать за эти деньги.

Ранее Елена Блиновская дала интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Многие пользователи Сети раскритиковали блогера, считая её «инфоцыганкой».