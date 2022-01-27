Варшава, 27 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Сегодня, 27 января, из Варшавы в Пекин вылетел первый чартерный рейс Польских авиалиний со спортсменами олимпийской сборной Польши. В столице Китая они примут участие в 24-х Зимних Олимпийских играх, передает Polskie Radio.

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С 4 по 20 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине Польшу будут представлять 57 спортсменов — 30 женщин и 27 мужчин.

Они выступят в состязаниях по биатлону, фигурному катанию, конькобежному спорту, шорт-треку, лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, горным лыжам, сноуборду и санному спорту. Однако впервые с 1994 года не выступят польские бобслеисты.