Миасс, Челябинская область, 27 января, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области завкафедрой филиала одного из вузов подозревают в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Следователи считают, что в 2019 году он получил от одного студента более 62 тыс. рублей. А взамен должен был принять у него экзамены по разным дисциплинам без фактической проверки знаний.

Преступление выявили сотрудники полиции. Проводятся следственные действия.