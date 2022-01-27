Москва, 27 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Освобождение нацистского лагеря смерти Аушвиц на территории Польши — одно из значимых событий в ходе Великой Отечественной войны, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н. Дмитрий Асташкин.

Главные ворота концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим, Польша)

«Крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц был освобожден Красной Армией 27 января 1945 года (в этот же день 1944 года была снята и блокада Ленинграда, опыт медиков лечивших ленинградцев от дистрофии пригодился и при лечении узников Аушвица).

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила день 27 января как Международный день памяти жертв Холокоста и подчеркнула, что недопустимо любое отрицание Холокоста — будь то полное или частичное. Тем не менее, находятся люди, которые пытаются оспорить масштабы этой трагедии.

Другие ревизионисты пытаются назвать освободителей — «оккупантами». В угоду актуальной политике жертвы нацизма становятся разменной монетой пропаганды. Такие спекуляции можно победить только фактами.

В память о советских освободителях лагеря Аушвиц научно-просветительный центр «Холокост» создал проект «Освободители Аушвица»

Его цель — восстановить конкретные имена солдат и офицеров Красной Армии, врачей и медсестёр, лечивших освобожденных узников, репортёров и кинооператоров, задокументировавших освобождение самого страшного нацистского лагеря.

История освобождения лагеря Аушвиц неотделима от истории Красной Армии. Память не должна быть избирательной», — высказал свое мнение историк.

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