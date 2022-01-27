* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 января, 2022, 15:49 — ИА Регнум. После публикации интервью телеканалу «Аль-Джазира» исполняющего обязанности министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане Сираджуддина Хаккани о непризнании Соединенными Штатами правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), МВД заявило, что в этом интервью не было угроз в адрес США. Об этом 26 января сообщили газета «8 Собх» и ряд других СМИ со ссылкой на телеканалы «Аль-Джазира» и «Мимри».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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В интервью «Аль-Джазире» Сираджуддин Хаккани сказал, что из-за нелегитимности правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «ворота вражды к афганскому народу будут оставаться открытыми».

Хаккани заверил, что никому не будет угрожать опасность, если правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будет признано.

Министерство внутренних дел правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявило, что в интервью Сираджуддина Хаккани не было высказано угроз в адрес Соединенных Штатов.

В министерстве добавили, что со стороны правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), или с территории Афганистана не будет исходить угрозы какой-либо стране.