Нур-Султан, , 15:48 — REGNUM Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назначил новым начальником департамента полиции Нур-Султана Марата Тулебаева. Об этом 27 января сообщает пресс-служба МВД республики.

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«Уверен, что Марат Тулебаев, имеющий большой опыт руководства территориальным подразделением, продолжит работу по выполнению задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел», — процитировали в пресс-службе Тургумбаева.

Он отметил, что перед новым главой департамента стоит задача по цифровизации деятельности полиции. Глава МВД также отметил высокий вклад в безопасность столицы Ержана Саденова, предыдущего руководителя департамента Нур-Султана.

Напомним, Саденов ушёл с поста главы полиции столицы в связи с повышением. 26 января его назначили заместителем министра внутренних дел.

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