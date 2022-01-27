Москва, 27 января, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» совершенно точно будет введён в эксплуатацию, так как его скорейший запуск — в интересах европейских потребителей. Об этом замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью отечественным СМИ.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он напомнил, что газопровод полностью достроен и готов к эксплуатации. В нём есть экономическая потребность, и она должна быть реализована. Так, цена на газ иногда доходит до €2 тыс., такого никто не мог себе представить пять-десять лет назад.

«Я на 100% уверен, что он будет введен в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес», — сказал Медведев.

По словам политика, проекту всё равно будут чинить препятствия, не по политическим, так по экономическим мотивам. При этом Медведев затруднился назвать возможные срок запуска газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев полагает, что Россия сможет пользоваться юанем при валютных операциях, если для неё ограничат действия с долларами и евро.

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