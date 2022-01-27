Минск, 27 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. «Благодарен тем, кто своей профессиональной стезей выбрал сохранение исторической памяти, развитие культуры и искусства, помогает нам не отрываться от родных корней, вносит поистине бесценный вклад в духовный код нашего народа», — заявил 27 января Александр Лукашенко на церемонии вручения наград заслуженным деятелям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Согласно публикации пресс-службы президента по итогам мероприятия, Лукашенко не пояснил, что понимает под «духовным кодом». В белорусской научной литературе также отсутствуют соответствующие разъяснения.

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В официальном сообщении сказано также, что особую благодарность руководитель постсоветской республики «выразил ученым, чьи разработки в различных сферах помогают внедрять новейшие технологии и успешно конкурировать на рынке, а также преподавателям, закладывающим благодатный фундамент знаний, на котором вырастают высококлассные специалисты».

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«Белорусская цивилизация создавалась не огнем и мечом, а мудростью и словом. Именно наша земля дала человечеству таких светочей христианства, как Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский. Здесь появился на свет выдающийся просветитель Франциск Скорина, который 495 лет назад подарил восточным славянам первое печатное издание. Белоруссия обогатила мировую культуру поэзией Янки Купалы, Якуба Коласа, 130-летний юбилей которых мы отмечаем в нынешнем году, — заявил Лукашенко 10 января 2012 года. — Культура призвана находиться на высоте стоящих перед страной задач. Цель ее сегодня — консолидировать общество, укреплять здание белорусской государственности. Народ ждет от наших мастеров искусств произведений, которые найдут отклик у миллионов людей».