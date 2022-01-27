Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 27 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии продолжают искать убийцу новорожденного. В качестве возможной преступницы рассматриваются не только жительницы республики. Отрабатывая все версии, следователи проверяют факты обращения в различные медорганизации беременных из других субъектов РФ. Правоохранительные органы также обратились за помощью в содействии в раскрытии преступления всех, кто может знать место нахождения вероятной убийцы, говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

Убийство

«Отрабатываются все лица женского пола, проживающие на территории близлежащих субъектов, в интересующий следствие период обращавшиеся в медицинские учреждения и частные клиники, состоявшие на консультационных учётах, связанных с вопросом беременности и родов, а также туристов и студентов, приезжавших из иных регионов Российской Федерации», — уточнили в СК.

Напомним, труп новорожденной девочки был обнаружен в городе Карачаевске 27 декабря 2021 года. В ходе расследования преступления «более чем у 200 лиц получены образцы букального эпителия, назначены экспертизы по установлению генетических профилей и сравнению их с изъятыми биологическими объектами».

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