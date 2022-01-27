Краснодар, 27 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Более 11,5 тыс. номеров, или 25% от номерного фонда, забронировано в отелях на курортах Краснодарского края на летний сезон 2022 года, сообщили 27 января в пресс-службе администрации региона.

Admkrai.krasnodar.ru/ Курорты Краснодарского края

«На сегодняшний день глубина бронирования достигает восьми месяцев — это говорит о положительном имидже и клиентоориентированном подходе средств размещения. Многие из них сейчас предлагают акции и скидки. Процент ранних бронирований находится в рамках естественного спроса, в среднем — более 25% в летние месяцы», — прокомментировал вице-губернатор Александр Руппель.

В 2022 году номерной фонд региона по сравнению с 2021 годом вырастет: в прошлом году в строй ввели 26 новых объектов размещения, а в 2022 году запланировано открытие 17 объектов. Всего гостей смогут принимать около 4,2 тыс. классифицированных средств размещения общей вместимостью более 165 тысяч номеров. Кроме того, согласно прогнзу властей, около двух тысяч объектов смогут выйти из «серой зоны» и получить статус «гостевого дома» — после вступления в силу соответствующего федерального закона.

Отметим, что всего в 2022 году на курортах Краснодарского краю ожидается не менее 17 млн туристов.