Стокгольм, , 15:54 — REGNUM 86,6% шведов в возрасте старше двенадцати лет уже получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Кроме того, 44% взрослого населения Швеции привиты третьей дозой. Об этом 27 января в ходе пресс-конференции сообщила министр социальных дел Лена Халленгрен, пишет новостной портал Omni.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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«Вполне логично, что третьей дозой привились больше пожилых людей, чем молодых, но пришло время сделать так, чтобы больше молодых людей последовало их примеру», — заявила министр.

Стоявший рядом с Халленгрен координатор по вакцинам Ричард Бергстрём заявил, что одной прививки в год будет достаточно, чтобы поддерживать хорошую защиту от COVID-19 в будущем.

«Надеюсь, что в будущем нам не придется делать прививки каждые четыре месяца», — отметил Бергстрём.