Нижний Новгород, , 15:44 — REGNUM Пять авиакомпаний допустили нарушения федерального законодательства при задержках вылета авиарейсов из международного аэропорта «Стригино» (Чкалов) в Нижнем Новгороде в ноябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В аэропорту Чкалов Www.facebook.com/airportnn/

По результатам проверки, которую провела транспортная прокуратура Нижегородской области, выявлены нарушения в части неоказания пассажирам услуг по предоставлению прохладительных напитков, горячего питания, размещению в гостиницах (включая трансфер), либо нарушения сроков их предоставления.

Было вынесено пять постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг»). Материалы направление в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Авиакомпании признаны виновными в данных правонарушениях и привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 100 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, коллапс начался утром 2 ноября прошлого года в аэропорту Стригино. Из-за сильного тумана в Москве многие воздушные суда были приняты на запасной аэродром в Нижнем Новгороде. В течение дня множество жалоб от застрявших в Стригино пассажиров стали появляться в социальных сетях.

Проверка информации об условиях содержания в аэропорту Нижнего Новгорода пассажиров была начата Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР. Следователи проверяли информацию о том, что на борту самолета Краснодар — Москва одному из детей стало плохо.

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