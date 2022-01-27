Москва, 27 января, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Несмотря на то, что новость об обнаружении нового вируса быстро облетела СМИ, мировые финансовые рынки сегодня на эту новость не реагируют, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«Можно, конечно, предположить, что все прекрасно понимают основные элементы новости — то, что вирус опасен для человека лишь потенциально, что он пока найден только у летучих мышей, и ученые уже, как минимум, о нем знают, то есть могут приготовиться к противодействию.

Но обычно поведению массовых трейдеров не свойственно глубокое осмысливание новостей.

Скорее всего, рынки просто устали от вирусной повестки — все два последних года их бросало то в жар, то в холод при каждом новом сообщении о вирусах или лекарствах. Но рано или поздно от любых тем инвесторы устают.

Сейчас же есть гораздо более серьезные поводы для волнений — военно-политическая напряженность между Россией и Западом вокруг Украины, планы ФРС по сокращению денежного предложения.

Поэтому на новые сообщения об открытиях вирусологов уже выработался определенный иммунитет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, биологи из Уханьского университета обнаружили в Юно-Африканской Республике (ЮАР) потенциально опасный для людей коронавирус летучих мышей NeoCov.

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