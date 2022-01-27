Берлин, , 15:44 — REGNUM Встречу в формате онлайн сбираются провести 3 марта главы германских корпораций с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 27 января сообщает агентство Bloomberg.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Немецкие руководители (компаний) планируют обсудить экономические связи с Путиным в ближайшие недели… Видеозвонок, организованный базирующейся в Берлине группой Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft, состоится 3 марта», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что онлайн-встреча будет проведена из-за обсуждения новых антироссийских санкций стран Запада на фоне ситуации вокруг Украины.

Также указывается, что данный момент неизвестно, кто именно из глав немецких компаний будут участвовать во встрече. В то же время, отмечается, что в группе компаний Metro AG подтвердили желание принять участие в этой встрече ее главы Штеффена Гройбеля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр рассказал, что в феврале-марте нынешнего года Германия намерена открыть в Москве бюро по «водородной дипломатии».