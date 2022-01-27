Стокгольм, , 16:09 — REGNUM Правительство Швеции одобрило идею окончательного захоронения ядерных отходов на территории Швеции. Об этом сообщили близкие к правительственным кабинетам источники газете Aftonbladet.

Стокгольм. Швеция

По данным издания, решение было принято утром 27 января на заседании правительства.

Напомним, что вопрос заключался в том, будут ли храниться на территории Швеции радиоактивные ядерные отходы в течение следующих 100 000 лет. Таким образом, после положительного ответа власти в скором времени одобрят заявку на хранение 12 000 тонн ядерных отходов на глубине 500 метров в Форсмарке в муниципалитете Эстхаммар.

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Министр окружающей среды Анника Страндхелл официально объявит о решении правительства на пресс-конференции в 18:30 по Москве, пишет Aftonbladet.