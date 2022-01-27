27 января 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, который посол США в Москве передал представителю российского МИД.

Артур Савин, , 16:35 — REGNUM Информация на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 января в социальной сети «ВКонтакте».

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

"Отлично! Теперь руки развязаны. Мы их предупредили. Теперь сами будем решать, что надо. Без соплей», — указывает Александр Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз западные страны решили не разглашать содержание данного документа, то это означает хотя бы то, что не все предложения Москвы были одобрены Вашингтоном. Граждане уверены, что руководство Российской Федерации отныне может действовать без оглядки на Соединённые Штаты и НАТО, сфокусировавшись исключительно на своих собственных интересах на международной арене.

«По сути, в данный момент активно идёт процесс сброса американского влияния на Россию. Необходим полный вывод американских войск НАТО и восстановление справедливости международного права в рамках достигнутых послевоенных договорённостей, зафиксированных в официальных документах, предусмотренных варшавским договором! Раз они отказываются идти на такие уступки, значит, Россия теперь сама по себе и будет делать то, что захочет», — считает Алексей С.

Заседание консультативного комитета. На фото — лидеры стран — участниц Варшавского договора. Слева направо: Густав Гусак, Тодор Живков, Эрих Хонеккер, Михаил Горбачёв, Николае Чаушеску, Войцех Ярузельский, Янош Кадар. 29 мая 1987 года Bundesarchiv

Некоторые комментаторы отмечают, что позиция властей США, которые не собираются разглашать содержание письменного ответа, выглядит достаточно странной и подозрительной.

«Какие-то странные ответы у США. Всё что-то выкручиваются, боятся вслух сказать», — заметил Роман Т.

Часть людей полагает, что российская сторона не обязана прислушиваться к просьбам США, текст письма следует опубликовать, чтобы весь мир своими глазами узрел истинное мировоззрение американского руководства.

«МИД, как обычно, будет проамерикански послушным и не опубликует данные? Красивыми фразами обойдётся, типа «мы ценим просьбу коллег и великих самых желанных партнёров»? Или все же проявит независимость и скажет своему народу о том, к чему ему следует готовиться?» — задаётся вопросом Радион Д.

«Текст надо опубликовать. Иначе фейки и кривотолки пойдут — и мы опять информационный фронт проиграем», — пишет Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что за всё это время, пока Россия требовала от США дать чёткий ответ по вопросу гарантий безопасности, российский народ день за днём терпел издержки подобного подхода во внешней политике нашего государства.

«А чего мы добились этими ультиматумами? Рубль пробил очередное дно, и экономика потеряла свыше $150 млрд. Чем мы ещё готовы поступиться?» — интересуется Андрей К.

«Ну всё. Бедный рублик снова обесценится, снова цены в магазинах вверх. Правительство ни во внутреннюю, ни во внешнюю политику не может. Печальное зрелище, а жаль мне всех нас. Отдуваться-то будем мы!» — поделился своим мнением Матвей Ю.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто увидел в развернувшемся процессе между Россией, США и НАТО элитные разборки, на которые простой человек повлиять никак не может и становится заложником ситуации.

«Во всей этой ситуации остаётся совершенно неясным, что делать нам — простым гражданам. Цены в магазинах растут как на дрожжах, рубль обесценивается, соседняя страна собирается устроить бойню. Что делать-то, я вас спрашиваю, властители. Вылезайте уже из своих кабинетов, начните нормально с людьми общаться, а то ваши закулисные делёжки уже в печёнках сидят», — написал Олег Ш.

Напомним, 26 января на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации появилась информация о том, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.