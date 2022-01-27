Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. 27 января 1944 года закончились испытания, которые обрушились на Ленинград — произошло полное освобождение города от фашистской блокады, это важная дата для страны и для Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM заявила директор Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» Елена Лезик.

ИА REGNUM Команда бронепоезда после прорыва блокады Ленинграда

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День освобождения блокадного Ленинграда — все новости»

Напомним, 27 явная 2022 года отмечается 78-ая годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими захватчиками.

«Это событие значимо, в первую очередь, для страны и города. Потому что закончились тяжелейшие испытания, обрушившиеся на жителей города, на его защитников, которые были связаны с фактически полной изоляцией города от страны, с отсутствием жизненных ресурсов, с возможностью связаться с большой землей и обеспечить силы фронта. Но город нашел в себе силы, чтобы наладить производство, снабжение. Собрав эти силы, в конечном итоге, после того как наступил переломный момент в ходе Великой Отечественной войны, он ударил по врагу и блокада была прорвана 18 января 1943 года. А через год, силы Ленинградского фронта, нанесли еще один решающий удар, соединившись на берегу Финского залива. 27 января 1944 года они смогли освободить город полностью», — отметила собеседник агентства.

Елена Лезик указала, что Ленинград почти 900 дней блокады оттягивал на себя вражеские силы и давал возможность стране сопротивляться, забирая на себя огромную угрозу группы армии «Север», которая была очень многочисленной и хорошо вооружена на первом этапе битвы за Ленинград.