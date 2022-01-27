Набережные Челны, Татарстан, 27 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны обнаружили подпольное производство стеклоомывающей жидкости, изготавливаемой с использованием метилового спирта, который входит в реестр ядовитых веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

40.мвд.рф Опасная «незамерзайка»

В цехе обнаружили и изъяли более 6,7 тыс. литров незамерзающей жидкости, а также сырье для ее изготовления, производственное оборудование, тара для розлива, укупорка, этикетки. Подтверждающая безопасность используемого сырья и легальность производства документация отсутствовала.

Сотрудники полиции установили, что к организации деятельности данного цеха причастны два жителя города Нижнекамска и один житель города Елабуги. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь с 15 на 16 ноября 2021 года 18 молодых людей отмечали день рождения одного из них в коттедже в поселке Салмачи города Казани. Один из членов компании приобрел через знакомого спиртосодержащую жидкость в пятилитровой пластиковой таре.

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