Уфа, , 15:41 — REGNUM Жителя Уфы привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения во время съемки видео. Об этом 27 января сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

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Ранее в социальной сети появились сведения о том, что в Уфе молодой человек на проезжей части проспекта Октября снимает видео. Сотрудники городской Госавтоинспекции начали административное расследование. В результате они установили личность мужчины. Им оказался 26-летний житель Уфы.

«Молодой человек своими действиями, будучи пешеходом, нарушил правила дорожного движения. В результате он был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12. 29 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба.

По словам нарушителя, он посчитал, что будет интересно, но совсем не подумал о безопасности своей жизни.

«Думал, что это будет интересно. Все отснял, ушел с проезжей части, уехал в деревню. Сегодня приехал в Уфу, считаю свой поступок очень неблагоприятным деянием. Я не подумал о безопасности своей жизни, безопасности водителей. Это могло привести к дорожно-транспортному происшествию, потому, что было очень много машин. Признаю свою вину, раскаиваюсь, не рекомендую повторять мой поступок другим, потому, что это не безопасно. Берегите себя», — сообщил молодой человек.