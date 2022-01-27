Орел, , 15:39 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя управления департамента здравоохранения Орловской области по статье о халатности при обеспечении лекарствами инвалидов, в том числе и детей, утверждено прокуратурой региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 27 января старший помощник прокурора область Татьяна Цуканова.

Лекарства

По версии следствия, обвиняемая, отвечавшая за организацию работы по бесплатному обеспечению граждан, имеющих инвалидность, лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не организовала надлежащим образом работу в части своевременного проведения электронных аукционов для осуществления закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов питания.

В результате были нарушены права 29 инвалидов, среди которых 15 детей, которым не было обеспечено бесперебойное предоставление жизненно важной лекарственной терапии. Как уточнили в СУ СКР по региону, всего не была организована закупка препаратов и медицинских изделий на более чем 640 тыс. рублей. Следствие также считает, что чиновница знала о нехватке препаратов, но не принимала никаких мер для решения проблемы.

На данный момент женщина с занимаемой должности уволена. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Советский районный суд Орла.