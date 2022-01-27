Ереван, , 15:35 — REGNUM Торжественный приём по случаю 30-летия создания Вооружённых сил Армении отложен из того, что у ряда представителей руководства армии выявили коронавирус. Об этом 27 января сообщает «Общественное телевидение».

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В руководящем составе Генштаба ВС (в том числе сам начальник ГШ) и армии есть инфицированные. Кроме того, есть инфицированные и среди приглашённых», — сообщили на телеканале.

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Известно, что он 22 января был на свадьбе министра обороны республики Сурена Папикяна.

Стоит отметить, что ранее Папикян призвал сограждан не проводить пышные свадьбы, чтобы не способствовать распространению коронавируса. В июне 2020 года с поста главы генштаба ВС Армении уволили Артака Давтяна после того, как он провёл свадьбу для своего сына. Впоследствии Давтяна вернули на должность.

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