Москва, , 15:34 — REGNUM Судя по тому, что озвучили представители НАТО и Белого дома в своем брифинге, ни одно из требований российской стороны Запад удовлетворить не готов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

НАТО Nato.int

«Ни гарантии того, что НАТО не будет расширяться к нашим границам, ни того, что у наших границ не появятся новые ударные вооружения, Вашингтон и контролируемый им альянс дать не готовы. Впрочем, вряд ли в Кремле ожидали чего-то другого.

Пока нет четкого понимания того, какими мерами ответит Москва на этот отказ, но, во всяком случае, исполнено хотя бы одно из ее требований — получены письменные ответы.

То есть, этот раунд, видимо, закончился именно тем, на что рассчитывала российская сторона. Теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина.

Он может совершить свой ход сразу же или позднее, хотя слишком длинная пауза будет выглядеть странно.

Но, так или иначе, российский фондовый рынок сегодня в целом позитивно реагирует на некоторое снижение геополитической напряженности.

Биржевые индексы продолжают отыгрывать потери, рубль восстанавливается. Впрочем, новое обострение может начаться в любой момент», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия получила письменный ответ Североатлантического альянса по гарантиям безопасности и будет его изучать, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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