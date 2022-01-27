Лос-Анджелес, США, 27 января, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Американская актриса Хлоя Черри, сыгравшая во втором сезоне сериала «Эйфория», рассказала о вырезанных сценах из шоу. Об этом 27 января пишет Elle Girl.

Кадр из сериала «Эйфория» Хлоя Черри

По словам Черри, она жалеет о том, что некоторые общие сцены с актрисой Зендеей не вошли в сериал. Одна из таких сцен — диалог их персонажей в машине. «У нас начинается этот странный разговор под кайфом о том, что идеальной любви не существует. Зендея говорит: «Вы когда-нибудь видели, как двое людей просто влюбляются, а потом остаются вместе навсегда? Этого не бывает». Я хотела бы, чтобы этот разговор не вырезали», — призналась актриса.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первой серии второго сезона сериала «Эйфория» состоялась 9 января 2022 года. Третий эпизод шоу побил рекорд по просмотрам HBO — на всех площадках его посмотрели 3,6 млн человек.