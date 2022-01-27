Иерусалим, , 15:42 — REGNUM В Израиле решено прививать четвертой дозой вакцины против коронавируса только лиц из группы риска, а также работающих в сферах, где повторная ревакцинация необходима. Об этом сообщают «Вести Израиль» 27 января.

Вакцинация

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Накануне экспертная группа минздрава рекомендовала прививать четвертой дозой всех жителей страны в возрасте от 18 лет, которые прошли ревакцинацию или вылечились от СOVID-19 минимум пять месяцев назад. Генеральный директор минздрава Нахмаш Аш отклонил эту рекомендацию и значительно сузил круг лиц, которым рекомендуется четвертая прививка.

Что определиться в вопросе о том, кому именно должна быть рекомендована четвертая прививка, минздраву понадобилось несколько недель. Изначально четвертый укол рекомендовался минздравом только лицам с пониженным иммунитетом, затем к ним добавились медработники и пожилые.