Тель-Тамер, , 15:43 — REGNUM Сирийский город Тель-Тамер, находящийся под контролем сил курдского ополчения, попал под артиллерийский обстрел. Как сообщает курдское информационное агентство ANHA, обстрел вёлся из районов, занятых турецкой армией и союзных ей отрядов боевиков.

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

Под огонь попали позиции курдских сил в районе Тель-аль-Лабан севернее Тель-Тамера. После артиллерийского огня, отряды про-турецких боевиков атаковали позиции курдов.

По информации ANHA, турецкая армия хочет взять реванш за неудавшуюся попытку нападения на тюрьму города Хасака на севере Сирии. Ранее командование курдских «Сирийских демократических сил» заявило, что напавшие на Хасаку террористы проходили подготовку на территории Турции и получили оружие от турецких военных.