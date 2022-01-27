Ташкент, 27 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 26 января состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы и ее реализации в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

На совещании, в частности, были рассмотрены вопросы укрепления безопасности и оборонного потенциала страны, проведение открытой и прагматичной, проактивной внешней политики.

«С этой целью будет принята концепция безопасности Нового Узбекистана. Будет создана система предотвращения инфотехнологических атак и обеспечения кибербезопасности. Будет усовершенствована система управления чрезвычайными ситуациями. Поручено разработать новые механизмы мониторинга внутренних и внешних финансовых потоков, и предотвращения связанных с ними рисков», — говорится в сообщении.