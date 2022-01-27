Антананариву, 27 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Число погибших из-за разрушений, наводнений и оползней, которые были вызваны на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави тропическим штормом «Ана», выросло до 70 человек. Об этом 27 января сообщает агентство France-Presse.

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По информации источника, на Мадагаскаре в результате шторма погиб 41 человек, в Мозамбике — 18 и еще 11 — в Малави.

Также указывается, что еще порядка нескольких сотен человек пострадали в результате разгула стихии, а на Мадагаскаре 110 тыс. человек из-за наводнений покинули свои жилища.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что не менее 46 человек погибли в результате тропического шторма «Ана» в Мозамбике, на Мадагаскаре и в Малави