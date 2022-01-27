Париж, , 15:31 — REGNUM Французский писатель, поэт и драматург Рене де Обальдиа скончался 27 января в возрасте 103 лет, сообщает Le Figaro.

Французский флаг Mith

Рене де Обальдиа родился 22 октября 1918 года в Гонконге в семье панамского дипломата.

Современники называют писателя изысканным, бессмертным, нестареющим, вежливым, но чрезвычайно язвительным и едким.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции разрабатывает систему социальной защиты для самозанятых, которые почти не работали из-за ограничений по коронавирусу.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции разработают систему социальной защиты для самозанятых