Париж, 27 января 2022, 15:31 — REGNUM Французский писатель, поэт и драматург Рене де Обальдиа скончался 27 января в возрасте 103 лет, сообщает Le Figaro.
Рене де Обальдиа родился 22 октября 1918 года в Гонконге в семье панамского дипломата.
Современники называют писателя изысканным, бессмертным, нестареющим, вежливым, но чрезвычайно язвительным и едким.
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