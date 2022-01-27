Белград, 27 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 27 января в Белграде обсудил с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, а также актуальную политическую ситуацию в регионе и в мире. Об этом говорится в сообщении, которое по итогам встречи распространила пресс-служба президента Вучича.

Predsednik.rs Президент Сербии Александр Вучич с послом России Александром Боцан-Харченко

Собеседники подчеркнули готовность двух стран близко сотрудничать по всему спектру вопросов. Они также высказали удовлетворение, вызванное постоянным углублением экономического сотрудничества, говорится в сообщении.

Вучич и Боцан-Харченко обсудили также будущее визиты официальных лиц двух стран в Сербию и в Россию.

Александр Боцан-Харченко проинформировал президента Вучича о содержании переговоров, которые Российская Федерация ведет с США и НАТО по поводу ситуации на востоке Европы. Вучич со своей стороны рассказал о ситуации в Косово и Метохии.

Напомним, что ранее Александр Вучич пригласил президента Владимира Путина приехать с визитом в Сербию.