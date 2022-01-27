Москва, , 15:39 — REGNUM Неонацизм неприкрыто пропагандируется в некоторых странах Европы, Россия будет решительно этому противодействовать. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил 27 января в приветствии организаторам и участникам церемонии ко Дню памяти жертв Холокоста.

Сергей Лавров МИД России

Лавров отметил, что неприкрытая пропаганда неонацистских идей наблюдается в первую очередь на Украине и в Прибалтике, местные власти это одобряют. В этих странах проходят факельными шествиями и маршами чествуют гитлеровских коллаборационистов, историю тотально фальсифицируют.

«Россия будет решительно этому противодействовать», — подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что каждый год Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию о недопустимости героизации нацизма, предложенную Россией. РФ продолжит это делать и впредь.

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