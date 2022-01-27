Черкесск, , 15:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен обвинительный приговор жителю аула Бесленей. Его признали виновным в убийстве двоих детей и совершенном до этого изнасиловании 11-летней девочки. По приговору суда преступник отправится за решетку на пожизненный срок, сообщили 27 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Тюрьма

Как установил суд, днем 16 июня 2020 года пьяный злоумышленник на берегу реки Большой Зеленчук неподалеку от аула Бесленей Хабезского района изнасиловал малолетнюю девочку, это увидел младший брат жертвы. Стремясь замести следы, преступник житель утопил детей в реке.

Чтобы раскрыть это преступление следствию пришлось провести генетические анализы более 1000 человек из числа жителей аула Бесленей и хутора Зеленчук-Мостовой Отрадненского района Краснодарского края. Были проведены 11 сложных генетических, судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Суд проходил с участием присяжных заседателей. Вердикт суда пока в законную силу не вступил.