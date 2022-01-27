Ташкент, , 15:30 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 26 января состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы и ее реализации в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

На совещании, в частности, были поставлены задачи по увеличению количества регулярно занимающихся физической культурой и спортом жителей до 33 процентов, а также дальнейшему развитию олимпийского и паралимпийского движения.

«Отдельное внимание уделено вопросам экологии и охраны окружающей среды, реализации общенационального проекта «Яшил макон (Зеленое пространство)», — говорится в сообщении.

Кроме того, были даны поручения по системной организации трудовой миграции, обучению граждан иностранным языкам и профессиям, расширению связей с соотечественниками за рубежом.